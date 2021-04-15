“فايزر” تتحدث عن منح جرعة ثالثة من اللقاح بعد 12 شهرا من “الثانية”.. والسبب

قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، إنه من المحتمل أن تكون هناك جرعة ثالثة من لقاح كورونا على الأرجح بعد 12 شهرا من الجرعة الثانية.

وأضاف أنه من المحتمل أيضا أن يحتاج الناس إلى التطعيم ضد الفيروس سنويا، بحسب ما أعلنته سي إن بي سي الأمريكية.

يشار إلى أن شركة فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك، أكدا في وقت سابق أنهم يعملون على فحص خيار إعطاء الناس جرعة ثالثة من لقاحهما.

وقالت شركة فايزر، أن الأمر يأتي في إطار استراتيجيتها الجديدة لحماية البشر من السلالات الجديدة من فيروس كورونا ومواجهة طفرات جينية في الوباء أكثر مقاومة للقاحات.

وذكرت أنها ستقدم بالتعاون مع شريكتها بيونتك الألمانية جرعة ثالثة لـ144 متطوعا، شاركوا في الاختبارات الأولية للقاحات في الولايات المتحدة، لافتة إلى أنها تريد معرفة إذا ما كانت جرعة ثالثة يجري منحها بعد فترة تتراوح بين 6-12 شهرا، ستكون كافية لتنشيط جهاز المناعة لدرء خطر كورونا المتحور.