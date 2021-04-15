النفط يرتفع للجلسة الرابعة على التوالي

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي عند تسوية تعاملات الخميس، مع التفاؤل حيال تعافي الطلب على الخام بعد السيطرة على تفشي الوباء.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” هذا الأسبوع توقعاتهما للطلب على الخام في العام الجاري، مع التفاؤل بشأن تعافي النمو الاقتصادي.

وذكر التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية أن الطلب والمعروض في سوق النفط العالمي يتجهان لإعادة التوازن في النصف الثاني من هذا العام.

وسجل سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو صعوداً بنحو 0.5% أو 36 سنتاً مسجلاً 66.94 دولار للبرميل عند التسوية.

كما ارتفع سعر عقد خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو بنسبة 0.5% أو 31 سنتاً ليصل إلى 63.46 دولار للبرميل.