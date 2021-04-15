أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن،اليوم، أنه لا يمكن السماح لقوة أجنبية بالتدخل في الانتخابات الأمريكية دون عقاب
وقال بايدن:” أبلغت بوتين بأن الولايات المتحدة استنتجت أن روسيا تدخلت في الانتخابات ”
و أوضح بايدن أن بلاده جاهزة للرد إذا تدخلت روسيا مجددا في ديمقراطيتها
و بين بايدن أن فرق أميركية وروسية تبحث إمكانية عقد قمة مشتركة
بايدن: جاهزون للرد إذا تدخلت روسيا مجددا في ديمقراطيتنا
الوئام-متابعات
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن،اليوم، أنه لا يمكن السماح لقوة أجنبية بالتدخل في الانتخابات الأمريكية دون عقاب