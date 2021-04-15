مندوب اليمن في الأمم المتحدة: هجمات الحوثيين على المملكة انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني

ندد مندوب اليمن في الأمم المتحدة السفير عبد لله السعدي، بالهجمات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية والمنشئات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وقال إن تلك الهجمات تستهدف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي وأمن واستقرار الإمدادات النفطية وحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

واعتبر السفير السعدي، في كلمة بلاده أمام مجلس الأمن في جلسته أمس هجمات المليشيا المدعومة من إيران، على المدنيين والأعيان المدنية والمنشئات الاقتصادية في المملكة، انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وفقا لما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال السعدي إن هذه الاعتداءات تؤكد رفض الميليشيات الحوثية لكافة الجهود السياسية لإنهاء الأزمة، لا سيما بعد إعلان مبادرة المملكة العربية السعودية، كما تثبت استمرار الوصاية الإيرانية على القرار السياسي والعسكري لتلك الميليشيات، بما يحقق أجندتها التخريبية ونشر الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا مندوب اليمن في الأمم المتحدة المجتمع الدولي الاطلاع بمسؤولياته ووضع حد للتصرفات غير المسؤولة من قبل المليشيا المتمردة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم.