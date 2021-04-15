الجيش اليمني يحبط عمليات انتحارية للحوثيين في مأرب .. ويقتل العشرات من المليشيا

أعلن الجيش اليمني، يوم الخميس، سقوط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي الإرهابية، إثر معارك في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها “26 سبتمبر”، أن “قوات الجيش أحبطت، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، هجمات انتحارية للحوثيين في عدة مواقع بجبهة الكَسارة (شمال غربي مأرب)، وأجبرتهم على الفرار، بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم”​​​.

وأشارت إلى “استهداف مدفعية الجيش تجمعات للحوثيين في جبهة المَشْجَح غربي مأرب، وكبدتهم خسائر في العدد والعدة”.

وأعلن الجيش اليمني، الاثنين، السيطرة على مواقع وصفها بـ”المهمة” في منطقة المَشْجَح غربي مأرب إثر هجوم لقواته على الحوثيين، أوقع قتلى وجرحى من المليشيا.

وتصاعد القتال بين الجيش اليمني ومليشيا الحوثيين في محافظة مأرب، عقب إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على المحافظة وخاصة مركزها مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر وأكبر محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في اليمن.