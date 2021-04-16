الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد في هذه المناطق #صباح_الخير #يوم_الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق نجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والجوف وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.