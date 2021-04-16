مصادرة واتلاف أكثر من 692 كيلو من اللحوم بنطاق بغدادية جدة

أتلفت أمانة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية 692 كيلو من اللحوم والمواد الغذائية بنطاق البغدادية بالإضافة لـ طن و200 كيلو من الجمبري منتهى الصلاحية و450 من المأكولات الجاهزة وذلك خلال الجولات الرقابية للأمانة داخل النطاق.

وجرى ضبط أربعة منازل شعبية لتخزين المواد الغذائية بطريقة غير صحية وبيئة غير ملائمة وقد تمت مصادرة وإتلاف اللحوم والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتم إغلاق الموقعين وتطبيق لائحة الغرامات بحقهم.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس أنه جرى مداهمة الموقع الأول عبارة عن منزل شعبي مخالف لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، استغلته العمالة لممارسة نشاطها.

مبينا أنه جرى إتلاف 120 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر و96 كيلو من المواد الغذائية فيما رصدت فرق الرقابة موقعا آخر لتحضير وتوزيع المواد الغذائية في حي البغدادية.

وجرى الوقوف على منزل شعبي لتخزين وتحضير الأطعمة وتوزيعها على فروع أحد المطاعم بالنطاق مشيرا إلى أنه تم إتلاف 215 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر ونحو 40 كيلو من الفواكه المجمدة، وجرى إغلاق الموقع واستكمال الاجراءات النظامية حيال المخالفات.

وفي ذات السياق داهمت الفرق الرقابية منزل شعبي في شارع محمد بن عبد الوهاب بحي البغدادية بعد اكتشاف تحويله إلى معمل لإعداد وتحضير الوجبات والمعجنات وتسويقها على مراكز المحال حيث جرى إتلاف 150 كيلو من المعجنات و300 كيلو من الأطعمة الجاهزة والعصيرات.

كما رصدت فرق الرقابة موقع أخر جرى استغلاله لتخزين وتحضير الجمبري منتهي الصلاحية ويتم تنظيفه وتجميده وتوزيعه على المحال مجمد.

وتمكنت الفرق الميدانية من رصد و إتلاف عدد طن و 200 كيلو منتهية الصلاحية.