الدوري السعودي: #الاتحاد يواجه #الباطن بهدف الوصول للقمة

يستضيف فريق الاتحاد نظيره الباطن، اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

يأمل اتحاد جدة في مباراة اليوم مواصلة العروض القوية في البطولة، ومطارد صدارة ترتيب الدوري السعودي، حيث سيعزز الفريق من موقعه حال الفوز على الباطن، وتحقيق النقاط الثلاث، ومن ثم التساوي بشكل مؤقت مع الهلال والشباب.

ويحتل اتحاد جدة حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة، جمعها من الفوز في 12 مباراة، والتعادل في 9، وخسارة 4 فقط، حيث استطاع تسجيل 39 هدفاً، وتلقي 26.

ويدخل اتحاد جدة المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على الهلال في “الكلاسيكو” بالجولة الماضية 2-0، وهي المباراة التي غاب عنها أحمد حجازي بداعي الإيقاف، ما يساهم في رغبة اللاعبين تحقيق انتصارات متتالية للوصول إلى الصراع على حمل اللقب.

في المقابل يدخل الباطن المباراة رغبة في استعادة ذاكرة الانتصارات، بعدما تلقى خسارة من الشباب (1-4) في الجولة الماضية.

ومن المتوقع أن يخوض اتحاد جدة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فواز القرني.

الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، حمدان الشمراني، سعود عبد الحميد.

الوسط: عبد العزيز البيشي، كريم الأحمدي، عبدالعزيز الجبرين، فهد المولد.

الهجوم: رومارينيو دا سيلفا، هارون كمارا.