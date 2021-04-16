فتح المتاحف والمقاهي في فرنسا منتصف مايو

صرح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أن باريس ما زالت ملتزمة بهدف إعادة فتح المطاعم والمقاهي التي تقع في الأماكن المفتوحة، وكذلك المزارات الثقافية بحلول منتصف مايو المقبل.

وقال المتحدث جابريل أتال في مقابلة مع صحيفة ليزيكو إن الشعب الفرنسي حريص على العودة إلى المتاحف والمطاعم.. وفي وقت لاحق، سوف تسمح الزيادة في عمليات التلقيح للآخرين بإعادة الفتح بشكل تدريجي.

وأكد أتال أن أولوية الحكومة لا تزال هي فتح المدارس على مراحل، اعتباراً من 26 إبريل الجاري.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن فرنسا، التي فرضت الاغلاق الوطني للمرة الثالثة، أصبحت أحدث دولة تسجل أكثر من 100 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.