مساهمات ولي العهد في الجانب الخيري.. بئر لا ينضب

يشهد العمل الخيري السعودي دفعة قوية منذ فترة ليست بالقصيرة، بما تمثله مساهمات سمو ولي العهد في الجانب الخيري من إضافة قوية للمملكة وغيرها.

والمبادرات الخيرية التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان كثيرة، وجاءت بأثر من أعمال والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في المجال غير الربحي.

وأسس سموه مؤسسة خيرية تحمل اسمه وهي مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز الخيرية “مسك الخيرية” التي يرأس مجلس إدارتها، والهادفة إلى دعم تطوير المشاريع الناشئة والتشجيع على الإبداع في المجتمع السعودي، من خلال تمكين الشباب السعودي وتطويرهم، وتعزيز تقدمهم في ميادين العمل والثقافة والأدب والقطاعات الاجتماعية والتقنية..

كما أنه يوجد للأمير محمد بن سلمان مساهمات خيرية أخرى منها برنامج سند محمد بن سلمان، الذي يهدف إلى إلى تقديم الدعم المادي لشرائح مختلفة من المجتمع السعودية وفق آليات مدروسة ومنظمة، ومنها سند الزواج الذي يقدم الدعم للمتزوجين حديثا لتخفيف أعباء الزواج ، ووصل عدد المستفيدين حتى الآن إلى أكثر من 26 ألف مستفيد بمبالغ تجاوز 520 مليون ريال.

كما أطلق ولي العهد مشروع محمد بن سلمان الخيري، والذي دعمت فيه 70 جمعية بمبلغ 100 مليون ريال، وبلغ عدد المستفيدين به 103 آلاف شخص، في كافة مناطق المملكة، في 2016-2017م.

أضف إلى ذلك مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، والتي وجه سمو ولي العهد بترميم 130 مسجد على ثلاث مراحل، أنتهت المرحلة الأولى بمبلغ أكثر من 50 مليون ريال.، لمساجد تترواح أعمارها بين 1432 و 60 عاما.

كما شملت مشروعاته الخيرية دعم ترميم 56 مبنى في جدة التاريخية ، ودعم مشروع ترميم 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط بمبلغ 50 مليون ريال ، كمرحلة أولى، والتي تحمل عناصر معمارية أثرية لجدة التاريخية، مساهمة في مساندة المشاريع التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية للمملكة.

كما دعم سموه إطلاق السجناء بمبلغ 20 مليون ريال في عام 2017م م ، ضمن حملة إطلاق السجناء في رمضان، حيث بلغ عدد إجمالي الذين ساهم سموه في إخراجهم 1414 سجن في كافة مناطق المملكة.

لكن ذلك ليس كل سجله الخيري، إذ كان له مساهمات سابقة منها:

▲ رئاسة مجلس إدارة مركز الملك سلمان للشباب، والذي أُسسّ بمبادرة من الملك سلمان بن عبد العزيز من أجل تعزيز جهود المملكة في دعم الشباب وتحقيق طموحاتهم.

▲ رئاسة مجلس إدارة مدارس الرياض (مدارس غير ربحية).

▲ نائب الرئيس لجمعية الملك سلمان للإسكان الخيري والمشرف على اللجنة التنفيذية.

▲ عضوية مجلس أمناء مؤسسة ابن باز الخيرية.

▲ عضوية المجلس التنسيقي الأعلى للجمعيات الخيرية بمنطقة الرياض.

▲ عضوية مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض.

▲ عضوية مجلس إدارة جمعية البر بمنطقة الرياض.

▲ الرئيس الفخري للجمعية السعودية للإدارة.

▲ عضو فخري للجمعية الوطنية الخيرية للوقاية من المخدرات.

▲ رئيس مجلس الأعضاء الفخريين لجمعية الأيادي الحرفية.

▲ أحد مؤسسي جمعية ابن باز الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة.