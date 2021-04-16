البيت الأبيض: نتابع بجدية إعلان إيران زيادة تخصيب اليورانيوم ونتوقع رفضه من الدول الموقعة على الاتفاق النووي

قال البيت الأبيض، إنه يتابع بجدية إعلان إيران زيادة تخصيب اليورانيوم، متوقعا من الدول الموقعة على الاتفاق النووي رفض ذلك.

وكان البيت الأبيض، أكد في وقت سابق، أن هناك قلق من الإعلان الإيراني الذي وصفه بـ “الاستفزازي”.

وأعلنت إيران مؤخرا أنها ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وذلك في “رسالة” وجّهها مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي إلى رافايل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتخصّب إيران حاليا اليورانيوم بنسبة 20%، ومن شأن التخصيب بنسبة 60% أن يجعل إيران قادرة على الانتقال بسرعة إلى نسبة 90% وأكثر، وهي المعدّلات المطلوبة لاستخدام هذا المعدن الخام لأغراض عسكرية.