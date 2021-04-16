على خلفية مقتل مواطن.. الحياة الفطرية: اقتنتاء الحيوانات المفترسة ممنوع

عبر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن بالغ أسفه للحادث المفجع الـذي وقع يوم أمس والمتمثل بهجوم أسد على المواطن الـذي يقتنيه ما أدى إلى وفاته.

وأوضح المركز أن تربية واقتناء المفترسات بشكل عام أمر مخالف لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للإتجار في الكائنات الفطريـة ومنتجاتها ومشتقاتها، وأن تربيتها داخل المنازل والنطاق العمرانـي يعتبر آمـرا ذا درجة عالية من الخطورة من الناحية الأمنية، كما أن استيراد المفترسات للأغراض الشخصية أو التجاريـة ممنوع بموجب أمر سامي كريم ولم يسبق للمركز أن قام بإصدار تراخيص لاستيراد المفترسات لهذه الأغراض ، ويدعوا المركز كافة مقتني المفترسات إلى ضرورة التواصل مع المركز لتسليم ما لديهم من مفترسات

لمعالجة أوضاعها بأفضل طريقة ممكنة لكي لا يدخلوا ضمن طائلة المحاسبة القانونية بعد نفاد فترة تصحيح الأوضاع الخاصة بنظام البيئة ، كما يحث المركز كافة المواطنين و المقيمين على ضرورة تقديم البلاغات اللازمة في حال توفر أي معلومات لديهم عن تربية مفترسات داخل النطاق العمراني وذلك من خلال

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