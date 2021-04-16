هل السعودية قادرة على امتلاك سلاح نووي؟.. تركي الفيصل يجيب

شدد الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، على ضرورة التئام دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الوقت أكثر مما مضى لمواجهة خطر الاتفاق النووي بين إيران وأوروبا.

وأضاف في تصريحات لقناة العربية، أن إيران لم تكف عن تخصيب اليورانيوم حتى مع اتفاق 2015.. وهذه الدول تشاهد أن إيران تتبجح في الاستمرار في سياساتها المخربة ولا نعلم سبب سعيها للاتفاق.

وتابع: “الاتفاق يعطي مهلة لإيران لإيقاف نشاطها التخصيبي وغيرها من النشاطات النووية.. والمدة قاربت على الانتهاء.. وإذا عادوا للاتفاق سيكون لدينا 7 سنين لتعود إيران لنشاطها النووي، وإيران لم تكف عن تخصيب اليوارنيم من الأساس حتى أثناء الاتفاق.. وهذا أمر خطير.. إيران ساعية بالفعل لامتلاك سلاح نووي.

وردا على سؤال هل السعودية ودول الخليج قادرة على امتلاك سلاح نووي، قال: “لست على علم بالإمكانيات المتاحة.. وهناك كثير من الأمور ليست سهلة ولكن وإذا عزم عليه الإنسان يستطسع أن يقوم بها وإذا عزمت دول مجلس التعاون فلديها من الإمكانات لذلك”.