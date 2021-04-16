“فيفا” يعلن تصنيف منتخبات أولمبياد طوكيو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن تصنيف المنتخبات المشاركة في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو في يوليو (تموز) المقبل.

وطبقاً للتصنيف الذي نشره “فيفا” عبر حسابه الرسمي على تويتر، فقد جاء المستوى الأول ليشهد تواجد منتخب اليابان (البلد المضيف) والبرازيل حامل الميدالية الذهبية في النسخة الماضية في ريو دي جانيرو 2016، والأرجنتين وكوريا الجنوبية.