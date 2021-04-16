“الصحة” تحث على استخدام تطبيق زكاتي لاستخراج الزكاة بهدف تطبيق التباعد الاجتماعي

حثت وزارة الصحة، على استخدام تطبيق “زكاتي” لحساب الزكاة ودفعها بطريقة آمنة لتصل غلى مستحقيها من مستفيدي الضمان الاجتماي، وذلك بهدف تحقيق التباعد الاجتماعي.

وتطبيق زكاتي، هو تطبيق على الهواتف الذكية المختلفة تحت إشراف الهيئة العامة للزكاة والدخل، يقدم خدمة اختيارية للأفراد تمكنهم من تأدية زكاتهم إلكترونيا بطريقة سهلة وآمنة وإيصالها لمستحقيها عن طريق إيداع الأموال في حساب الضمان الاجتماعي، ويتوفر التطبيق عبر متجري “آبل” و”جوجل بلاي”.

ويقدم التطبيق خدمات تشمل معلومات عن الزكاة، حاسبة زكاة ذكية، سجل المدغوعات، دفع الزكاة إلكترونيا عبر نظام سداد، التذكير بمواعيد الزكاة، مواد توعوية “الأسئلة الشائعة”.