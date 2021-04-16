إغلاق 17 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الوقائية في الشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، 1630 جولة رقابية، و14 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 17 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 102 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا.

وأوضحت الأمانة، أنها استقبلت 25 بلاغا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، إلى جانب التوعية بأهمية الامتثال والالتزام للإجراءات الاحترازية والاجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، ومتابعة امتثال المنشآت التجارية بالإرشادات والتدابير الاحترازية.

ودَعت الأمانة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة للاشتراطات وتطبيق الإجراءات الاحترازية في كافة الأسواق والمراكز التجارية والمولات ومنافذ البيع، وذلك من خلال مركز 940 لمعالجتها.