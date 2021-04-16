ريال مدريد يتفق مع بنزيما على تمديد عقده

يمتلك مسؤولو نادي ريال مدريد اتفاقاً بالفعل مع مهاجم الفريق، الفرنسي كريم بنزيما، من أجل الاستمرار لموسم آخر، بعد نهاية عقده الحالي.

يمتلك النجم الفرنسي عقداً مع ريال مدريد ينتهي بنهاية صيف 2022، ويريد النادي تمديده لموسم آخر، في ظل الأداء الرائع الذي يقدمه المهاجم.

وأكدت صحيفة مارك، أن ريال مدريد يحاول ضمان استمرار بنزيما في الفريق لمدة موسم آخر إضافي، رغم حقيقة رغبته في استمرار المهاجم لعدة سنوات أخرى مع الأداء المميز والمجهود الكبير، ويتوقع أن يظل هكذا حتى يصل إلى الـ35 عاماً، إلا أن سياسة النادي تمنع التمديد لأكثر من موسم.