توتر أمني في طرابلس بعد صدام بين جهازين أمنيين ليبيين

أعلن متحدث عسكري ليبي من طرابلس خروج رتل مسلح لجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب من قاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، بعد قبض مجموعة مسلحة على 7 عناصر من الجهاز، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا” اليوم الجمعة.

وقال مصدر أمني آخر، إن المجموعة التي قبضت على عناصر من الأمن القضائي، تتبع جهاز دعم الاستقرار الذي أسسه رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج، قبل رحيله.

وجاءت هذه العملية بعد قبض الأمن القضائي على أحد المقربين من رئيس جهاز دعم الاستقرار، تمهيداً لتوجيه عدد من التهم إليه.