مدرب برشلونة غير قلق على مركزه قبل نهائي كأس الملك

قال مدرب برشلونة رونالد كومان، مرة أخرى إنه غير قلق على مستقبله قبل مواجهة أتلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم غداً السبت.

ويمثل نهائي الكأس فرصة لبرشلونة لإنهاء غيابه عن البطولات منذ موسم 2018-2019.

بعدما أنهى الموسم الماضي دون بطولات، انتهت آمال برشلونة في الفوز بدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في دور الـ16، بينما خسر يوم السبت الماضي، أمام ريال مدريد في مباراة قمة ليحتل المركز الثالث في سباق الفوز بالدوري.

وأضاف كومان: “النهائي مهم للنادي، فرصة الفوز بلقب شيء جيد دائماً، لم أفكر أبداً في مستقبلي، الشيء الأكثر أهمية هو وضع كل طاقتي في الفريق من أجل الفوز بلقب”.