مقطع فيديو يفضح نظام الملالي بطهران .. تعامل وحشي مع النساء

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر تعاملا وحشيا مع النساء في طهران.

ونشر مقطع الفيديو الصحفي والباحث المختص في الشأن الإيراني محمد مجيد الأحوازي .

وعلق مجيد الأحوازي على مقطع الفيديو قائلا :” تعامل الشرطة الإيرانية المتوحش وغير الإنساني مع النساء، بحجة عدم رعاية الحجاب، في الشوارع الإيرانية، المقطع جديد وانتشر بشكل واسع بين الإيرانيين”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يعتدي فيها نظام الملالي على السيدات في الشوارع بدعوى عدم الالتزام بارتداء الحجاب في الشوارع.

وسخر أحد رواد تويتر بعد انتشار مقطع الفيديو وعلق قائلا : ” المصيبة.. ملالي إيران يجبرون النساء على الحجاب وفي نفس الوقت يفتونهن بفضل المتعة يعني غطي رأسك واكشفي”.