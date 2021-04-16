رد موجع من مشايخ القبائل اليمنية على ” الحوثي”

وجّه مشايخ القبائل اليمنية ردا موجعا لمليشيا الحوثي، بعد طلب قيادات الحوثي من مشايخ القبائل بالوقوف لما أسموه بالحياد في الحرب التي تقودها المليشيات المتمردة ضد الشرعية اليمنية، المدعومة من قوات التحالف العربي باليمن.

الباحث والمحلل السياسي محمد جميح نشر مقطع فيديو لأحد مشايخ اليمن الذي يرد فيه على الحوثي.

وبحسب ما تم تداوله : ” يتواصل الحوثي مع الكثير من المشايخ بمأرب ليكونوا محايدين في الحرب التي يشنها على عاصمة المقاومة اليمنية”.

وأضاف جميح : يهاجم مأرب،وهو ليس دولة،ثم يطلب من أهلها أن يقفوا على الحياد.. طيب، لماذا لا يلتزم هم بالحياد ويترك مهاجمة مأرب؟!

وتابع قائلا : يقول العقيلي للحوثي: ما أحد يحايد على بلاده…أنزل للكسارة.

وعن طبيعة وسلوك مليشيا الحوثي يقول جميح :” رغم أن الحوثيين جماعة دينية إلا أنهم يجندون القتلة وقطاع الطرق واللصوص، ويستغلون لديهم روح الانتقام والإجرام للزج بهم في المعارك لتحيق أهدافهم في السلطة والثروة. . ولذا لا نستغرب أن نجد الكثير ممن يجندهم الحوثيون لا يحرصون على تأدية الشعائر الدينية رغم أن الجماعة تدعى “أنصار الله”.