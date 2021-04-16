على خطى مليشيات إيران.. الجولاني يصادر سيارات إغاثة بأحد المخيمات السورية

تقوم هيئة تحرير الشام- النصرة سابقا- بغارات تشبه عمليات السلب والنهب- التعفيش- التي تقوم بها المليشيات الإيرانية في سوريا.

العميد السوري أحمد رحال استنكر ما تقوم به هيئة تحرير الشام بقيادة الجولاني بالهجوم على سيارات إغاثة باحد المخيمات السورية.

وكتب رحال على حسابه في تويتر : ” تطبيقا لقرار الجولاني بمنع توزيع الإغاثة على الأهالي .. ثلاثة سيارات تحمل شبيحة الجولاني تداهم منطقة البردغلي مخيم قرية الفطيرة”.

وأضاف أن سيارات إغاثة تم مصادرتها كانت تحاول توزيع معونات على أهالي المخيم. إجرام عصابة الجولاني بحق المهجرين والنازحين لا يقل عن إجرام عصابات إيران.

وحول سلوك وسياسة جماعة الجولاني قال رحال أيضا :” حكومة الإنقاذ (حكومة الجولاني) ولزيادة الضغوط على أهلنا المهجرين والنازحين والمحتاجين، أعطت الأوامر لزبانيتها وشبيحتها بمنع توزيع أي مساعدات وأي إعانات على الأهالي دون ترخيص من حكومة الإنقاذ. ترخيص يعني سرقة نصف المعونات. . شكوناكم لله، أليس هذا ما يفعله الأسد مع المعونات الأممية؟