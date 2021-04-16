اليونسكو تواصل دعم مشروع المملكة بعقد اجتماعات وزراء الثقافة بمجموعة العشرين

بعد إجماع من جميع أعضائه في ديسمبر، تواصل الدول الأعضاء لدى اليونسكو دعم مشروع قرار المملكة الداعي إلى استمرارية انعقاد اجتماع وزراء الثقافة ليكون ضمن إطار أعمال قمة مجموعة دول العشرين نظير الدور الريادي الذي تقوده المملكة في الشأن الثقافي العالمي.

وكانت المكسيك قد بادرت بتبني مشروع استضافة اجتماع حكومي دولي لوزراء الثقافة حول العالم وتقرر انعقاده في 2022.

يأتي هذا بعد استضافة المملكة أول اجتماع لوزراء الثقافة لدول مجموعة العشرين برئاسة وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان تحت عنوان “نهوض الاقتصاد الثقافي: نموذج جديد”.

كما يأتي دعم القرار بالإجماع ضمن أعمال الدورة (211) من المجلس التنفيذي للمنظمة أمس في مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، الذي تشارك فيه المملكة العربية السعودية كعضو ممثلةً بسمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو.

وأعربت الأميرة هيفاء أمام الدول الأعضاء في المنظمة عن شكر المملكة الأمانة العامة لليونسكو على ما تبذله من جهود لضمان استمرارية انعقاد اجتماع حكومي دولي لوزراء الثقافة في إطار مجموعة العشرين.

وأضافت أننا نقدر التزام إيطاليا بمواصلة دعم الثقافة تحت رئاستها مجموعة العشرين لهذا العام 2021، ونرحب باستضافة المكسيك اجتماعا حكوميا دوليا لوزراء الثقافة في عام 2022م.