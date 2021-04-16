صدمة بكندا.. برلماني يظهر عاريا خلال اجتماع افتراضي

في واقعة صادمة بكندا، ظهر البرلماني الليبرالي ، ويليام أيموس، عاريا أمام أعضاء مجلس العموم لبرلمان كندا، خلال اجتماع افتراضي.

وكانت وسائل إعلام كندية قد نشرت صورة توثق أيموس، الذي يمثل في مجلس العموم منذ العام 2015 في بلدية بونتياك بمقاطعة كيبك، خلال اجتماع عبر الفيديو، عاريا تماما ويقف بين علمي كندا وكيبك.

وقد لفتت النائبة البارزة من كتلة كيبك، كلود ديبيليفيل، اهتمام المجتمعين إلى الحادث، قائلة: “ربما يجب تذكير أعضاء البرلمان، وخاصة الذكور منهم، بضرورة ارتداء ربطة عنق وسترة وكذلك القميص والبوكسر أو البنطالون”.

وعقب ظهوره عاريا، قدم أيموس اعتذارا رسميا عن الحادث، حيث نشر بيانا قال فيه: “كان ذلك خطأ مؤسفا.. كان الفيديو التابع لي مشغلا عن طريق الخطأ، عندما كنت أنوي أن أرتدي ملابس العمل الخاصة بي بعد الركض”.