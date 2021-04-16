لأول مرة في المملكة.. السكان يقيمون خدمات الشركات علانية

في خطوة تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية مع السكان، بادرت أمانة منطقة الرياض بنشر تقرير عن أداء شركائها من الجهات الخدمية فيما يخص الأعمال المدنية داخل المدينة وتفاعلهم مع السكّان.

وقال أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف عبر تغريدة على حسابه بتويتر: “تعزيزًا لمبدأ الشفافية مع السكان ولأن المحافظة على البيئة العمرانية وتحسين جودتها عملية تكاملية بين الجهات.. بدأنا بنشر تقرير شهري عن أداء شركائنا داخل العاصمة، يتضمن مؤشرات جودة أعمال الحفر والاستجابة لبلاغات السكان، آملين أن يحفز الجميع لتقديم الأفضل وبما يليق بمكانة الرياض”.

هذه الخطوة تهدف إلى تحسين جودة الشوارع والطرق من قبل أمانة منطقة الرياض.