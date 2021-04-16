ليلة مبكية بمحافظة مصرية.. تشييع جثامين 18 ضحية بأتوبيس الصعيد

شيّع أهالي محافظة قنا في صعيد مصر، جثامين 18 شخصا من ضحايا أتوبيس أسيوط، من أبناء قنا، الذين احترق بهم الأتوبيس على الطريق الصحراوي “أسيوط -البحر الأحمر”.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية فقد شيع أهالي قرية المعنا التابعة لمركز قنا، جثامين 5 أشخاص من أسرة واحدة، ، وسط حالة من الحزن الشديد..

وفي قرية الجبلاو، التابعة لمركز قنا، شيع الأهالي جثماني عامل ونجله كانا ضمن الرحلة الأتوبيس التي انتهت بحرق جثتهم.

كما تم تشييع جثامين 3 من بينهم طبيب، في مركز نقادة وتم دفنهم في مقابر الأقباط.

وفي قرية أولاد عمرو تم تشيع جثمان مواطن توفي في الحادث بعدما تمكن من إنقاذ نجله «كيرلس» وألقاه من الشباك قبل أن تلتهمه النيران.

وفي تفاصيل الليلة الحزينة ففي قرية الحميدات في مركز قنا، تم تشيع جثمان شاب توفي حرقا داخل الأتوبيس المنكوب.

أما باقي الجثامين فقد تم دفنهم بمعرفة ذويهم في قرى أخرى في المحافظة.

يذكر أن حادث تصادم وقع بين أتوبيس، وسيارة نقل، تابعة لشركة الإيمان للتجارة والنقل، حيث اشتعلت النيران فى الأتوبيس، ما أدي لتفحم جثامين الركاب، أمام الكيلو 103 بطريق «أسيوط – البحر الأحمر».