فيديو يرصد مرور “السيارة المفخخة” بأحد نقاط التفتيش في انفجار بغداد

تداولت وسائل إعلام عراقية وناشطون مقطعا مصورا لسيارات تعبر نقطة تفتيش، قالوا إن إحداها هي التي انفجرت، أمس الخميس، شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب الفيديو الذي تصل مدته لـ 42 ثانية، تظهر السيارة التي يفترض أنها كانت المفخخة.

وتظهر السيارة لونها أصفر، وهي تقف عند نقطة التفتيش، فيما يقوم رجل أمن بإيقافها قليلا والحديث مع السائق ومن ثم السماح لها بالمرور من نقطة التفتيش.

يذكر أن التفجير تسبب في سقوط أربعة قتلى وإصابة 17 شخصا آخرين.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر طبية أن تنظيم داعش تبنى في بيان،اليوم الجمعة، التفجير الذي وقع أمس في سوق شعبية شرقي بغداد، وأدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يفيد فيها مسؤولون أمنيون أن انفجارات مماثلة وقع، والتي تتعلق بأعضاء في مجموعات مسلحة شيعية، تنفجر المواد التي يحملونها قبل وصولهم إلى وجهتهم أو خلال نقلها.