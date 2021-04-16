ارتفاع أسبوعي للنفط بفضل الآمال في التعافي

تراجع النفط قليلاً عند التسوية الجمعة، لكنه حقق ربحاً أسبوعياً مع تحسن آفاق الطلب ومؤشرات على تعاف اقتصادي قوي في الصين والولايات المتحدة، ما بدد أثر المخاوف من زيادة الإصابات بكورونا.

وتراجعت تسوية خام برنت 17 سنتاً بما يعادل 0.3% إلى 66.77 دولاراً للبرميل، وحقق خام القياس العالمي مكسباً أسبوعياً بـ 6% بعد زيادته في الجلسات الأربع الماضية.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتاً أو 0.5 % عند التسوية إلى 63.13 دولاراً للبرميل.

وأظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني قفز بـ 18.3% في الربع الأول على أساس سنوي.

وأظهرت أرقام يوم الخميس ارتفاعاً في مبيعات التجزئة الأمريكية وتراجع طلبات إعانة البطالة الجديدة.

وقال بوب يوغر مدير عقود الطاقة الآجلة في ميزوهو: “البيانات الاقتصادية القوية، التي دعمتها مدفوعات بايدن للتحفيز بـ 1400 دولار، تطور إيجابي هائل لقطاع الطاقة”.

وعدلت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول هذا الأسبوع، توقعاتهما لنمو الطلب على النفط في 2021، وأشارتا إلى تعافٍ أقوى من المتوقع للنشاط في اقتصادات بعينها.

ودُعمت التوقعات ببيانات حكومية نشرت الأربعاء أفادت بانخفاض إجمالي مخزونات الخام في الولايات المتحدة بـ 5.9 ملايين برميل مع ارتفاع نشاط التكرير.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة الجمعة، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان)2020.