بالأرقام.. وثائق تكشف الأعداد الحقيقية للمرتزقة السوريين في ليبيا

بعد أن تبنى مجلس الأمن الدولي وبالإجماع، أمس الجمعة، قرارا يتضمن ضرورة إخراج المرتزقة من البلاد، كشفت وثائق عن عدد المرتزقة السوريين في ليبيا.

وبحسب الوثائق التي تداولتها وسائل إعلام فإن هناك 11 ألف مرتزق سوري في ليبيا، وهو ما يسهل من مهمة تطبيق القرار الدولي الذي صاغته المملكة المتحدة.

وفي التفاصيل التي كشفتها الوثائق، فإن 11609 عناصر من المرتزقة السوريين مازالوا في ليبيا بدعم من حكومة أنقرة.

وأضافت أن تركيا أعادت 1226 مرتزقا فقط من أصل 12835 من الذين تم إرسالهم من سوريا وهم من عناصر ما يسمى بـ” الجيش الوطني السوري” الذي شكلته تركيا، ويبلغ تعداده الكلي 25 ألفا.

وبحسب الوثائق جاءت أعداد المرتزقة كالآتي:

1-لواء السلطان مراد (1910)، أرسل لواء سليمان شاه التابع للواء السلطان مراد 1910 عضواً إلى ليبيا.

2- فرقة الحمزات (1810)، عبرت مجموعة مكونة من 40 مسلحا من هذه فرقة الحمزة إلى تركيا عبر بوابة حوار كلس الحدودية في 25 يوليو 2020، وتم إرسالها إلى ليبيا بعد 12 يوماً من التدريب.

3- لواء المعتصم بالله، تم نقل 150 عنصراً إلى تركيا بتاريخ 22 يونيو 2020، بعد أسبوع من التدريبات في معسكر كركخان، تم نقلهم إلى ليبيا. إضافة إلى ذلك، عاد منهم البعض بعد غارة جوية على قاعدة الوطية الجوية.

4- لواء صقور الشمال، تم إرسال 430 عنصراً إلى ليبيا، ومن بين هؤلاء، وصل 45 إلى تركيا في 17 يوليو 2020، وتم إرسالهم إلى ليبيا بعد 10 أيام من خضوعهم للتدريب في معسكر كركخان.

5- الفرقة التاسعة، 150 من أفراد شاركوا في الحرب في ليبيا. تم نقل 50 منهم إلى تركيا بتاريخ 17 ديسمبر 2020 عبر بوابة حوار كلس الحدودية.

6- فيلق الماجد، 978 فرداً تم إرسالهم إلى ليبيا، وعبر 40 منهم إلى تركيا عبر بوابة حوار كلس الحدودية في 20 يوليو 2020، وتم إرسالهم إلى ليبيا بعد التدريب مدة أسبوع.

7- فرقة المعتصم، 1170، فيلق الرحمن 790، أحرار الشرقي 600، جيش الإسلام 585، لواء الوقاص 400، لواء سمرقند 350، فيلق الشام 365، هيئة تحرير الشام 80، الفوج 113، فرقة سليمان شاه 1200.