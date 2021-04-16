على طريقة بشار.. الخارجية الأميركية: نحتفظ بحق الرد على أي تصعيد روسي

قالت الخارجية الأمريكية إن القرارات التي أصدرتها روسيا بحظر مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين، تصعيدية ونحتفظ بحقنا في الرد.

وكانت السلطات الروسية، قد فرضت أمس الجمعة، حظرا على دخول 8 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين إلى أراضي روسيا في إطار الرد على سياسة العقوبات من قبل الولايات المتحدة.

وفي بيان للخارجية الروسية، فإن سلطات البلاد قررت، ردا على عقوبات فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم 2 مارس على عدد من المسؤولين الروس، فرض حظر على دخول أراضي البلاد بحق مجموعة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين متورطين في تطبيق النهج المعادي لروسيا.