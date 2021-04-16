حصيلة يومين..  مقتل 60 من عناصر ميليشيا الحوثي بمأرب

لقي 60 من عناصر الميليشيات الحوثية مصرعهم خلال اليومين الماضيين في جبهات مأرب.

وبحسب وسائل إعلام محلية فقد تمكن الجيش الوطني من تدمير آليات واستهدف مخازن تابعة للميليشيات الحوثية في المحافظة.

وعلى الصعيد الميداني فقد تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، سير العمليات العسكرية والقتالية لوحدات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية الثالثة غربي محافظة مأرب.

وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية فإنه خلال الزيارة التي رافقه فيها قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة وقائد اللواء 143 مشاة العميد ذياب القبلي، نقل الفريق بن عزيز تهاني وتبريكات القيادة السياسية والعسكرية لأبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل المساندة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما أشاد رئيس الأركان بالبطولات والتضحيات العظيمة التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة في مختلف الجبهات القتالية ضد المليشيات الإرهابية الكهنوتية المدعومة من إيران والتي لا تريد لليمن والمنطقة العربية إلا الدمار والخراب.