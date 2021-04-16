تفاصيل جديدة عن مجزرة إنديانابوليس الأمريكية

تفاصيل جديدة، كشفتها شرطة مدينة إنديانابوليس الأمريكية ، عقب حادث إطلاق النار المروع، الذي وقع ليلة الخميس، حيث أسفر عن مقتل 8 أشخاص.

وبحسب ما نشرته الشرطة عن بعض تفاصيل الهجوم، فقد تم تحديد هوية المنفذ، منوهة أن الحادث وقع عند الساعة 11 مساء الخميس.

وقال نائب مدير التحقيقات الجنائية في شرطة إنديانابوليس كرايغ ماكارت، إن المشتبه به وصل إلى الموقع بسيارته، ثم خرج منها وبدأ بإطلاق النار بشكل عشوائي.

وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه لم يكن هناك أي اضطراب أو جدل قبل إطلاق النار، وأن الحادث استمر نحو دقيقتين.

وفي التفاصيل أيضا فقد تم العثور على 4 جثث خارج المنشأة و4 أخرى في الداخل.

وأفادت الأجهزة الأمنية أن مطلق النار يدعى براندو سكوت هول البالغ من العمر 19 عاما، مضيفة أنه كان مسلحا ببندقية رشاشة وانتحر قبل دقائق من وصول الشرطة إلى مكان الحادث.