برلماني إيراني على قناة للحرس الثوري: الجواسيس متفشون وإصلاح ” نطنز” أكذوبة

لا تزال الكثير من المفاجآت تتكشف حول استهداف إسرائيل لمنشأة نطنز الإيرانية.

النائب علي رضا زاكاني رئيس مركز البحوث في البرلمان الإيراني كشف تفاصيل جديدة ومثيرة تتعلق بالتفجير وطريقة حدوثه.

وفي التفاصيل قال زاكاني في حديث لقناة “أفق” التابعة للحرس الثوري إنه جرى نقل مجموعة نووية عالية السعة إلى الخارج لإصلاحها، وعادت هذه الأجهزة معبئة بنحو 300 رطل – أي ما يعادل150 كيلوغراما- من مواد شديدة الانفجار، والأجهزة الأمنيّة لم تنتبه لهذا الاختراق، بحسب قوله.

وأضاف أن النواب بكوا دما في اجتماعات اللجان البرلمانية المختلفة بعد إطلاعهم على حجم الأضرار الناجمة عن هجوم مجمع نطنز النووي.

ووجه رسالة شديدة اللهجة للجهاز الأمني، قائلا : الجواسيس متفشّون في إيران،ويتحركون بشكل واسع.

وتابع قائلا : إن آلافاً عدة من أجهزة الطرد المركزي تضررت ودمرت، وأن تعهد المسؤولين الحكوميين بتركيب أجهزة الطرد المركزي المتطورة كان وعدا كاذبا.