كارثة بشرية.. تخزين 2000 جثة داخل محرقة بسبب كورونا في هذه الدولة

بسبب تراكم النعوش في مقابر المدينة، نظم متعهدو دفن الموتى احتجاجا، بمدينة روما الإيطالية.

وقالوا إن السلطات فشلت في التعامل مع زيادة ضخمة في وفيات كورونا، منوهين أن أكثر من ألفي جثة تم تخزينها في محرقة الجثث الوحيدة في روما.

وفي التفاصيل فإن بعض الجثث لا تزال مخزنة منذ بداية العام، حيث أكد مديرو الجنازات أن السلطات يمكنها التعامل مع نحو 50 جثة يوميا، فيما كانت غرف الدفن في مقابر أخرى مكتظة بانتظار دفن الجثث أو تشييع الجنازات.

وصرح رئيس اتحاد عمال الجنازات الإيطالي أننا نقوم ببلاغات كل عدة أيام بأن المقابر اكتظت عن آخرها ولا يوجد أي غرف إضافية لاستقبال الموتى.

وأضافت أن “المدينة سجلت 4763 وفاة إضافية خلال الفترة ما بين أكتوبر 2020 ومارس 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2019 و2020 مع استمرار اتجاه الصعود في أبريل”.

وسجلت إيطاليا 116 ألف وفاة ناجمة عن الفيروس حتى اللحظة معظمها في شمال البلاد، لكن الفيروس حصد أرواح عدد أكبر من الضحايا في وسط وجنوب إيطاليا في الشهور الأخيرة.