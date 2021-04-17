متهم بتدبير أكبر احتيال مصرفي.. بريطانيا تسلم أحد “أباطرة” الألماس إلى الهند

وافقت الحكومة البريطانية على تسليم أحد أباطرة الألماس السابقين، نيراف مودي، إلى الهند لمواجهة اتهامات بتدبير أكبر احتيال مصرفي في تاريخ البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الجمعة، أن موافقة وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية جاءت بعد خسارة مودي قضية في فبراير الماضي، إثر رفض قاض في لندن حجته بأنه سيحرم من محاكمة عادلة في الهند.

ويتهم مودي بالاحتيال على بنك البنجاب الوطني بحوالي 2 مليار دولار طيلة 7 أعوام، وبتهديد شاهد بالقتل، إذا شهد ضده.

ووقع قرار التسليم الخميس، حسب متحدث باسم الخارجية البريطانية في رسالة الكترونية. وأمام مودي 14 يوماً للاستئناف ضد القرار.

كان مودي صائغ مجوهرات في وقت من الأوقات، لنجوم الفن مثل الممثلة كيت وينسلت، التي وضعت سواراً وأقراطاً من إنتاجه في حفل أوسكار، وتولى إدارة محال مجوهرات حول العالم.

ومنذ القبض عليه في مارس 2019، رُفض الإفراج عنه بكفالة مراراً وتكراراً، بعدما خشي القضاة من فراره.