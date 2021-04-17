أكثر من 254 ألف وفاة بـ #كورونا في 539 مدينة إيرانية

توفي أكثر من 254300 شخص بسبب فيروس كورونا الجديد في 539 مدينة في جميع المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31.

تشمل حصيلة وفيات كورونا في مختلف المحافظات: في طهران 58141 شخصًا، وفي أصفهان 16615 شخصًا، وفي خراسان رضوي 16290 شخصًا، وفي خوزستان 15314 شخصًا، وفي مازندران 10775 شخصًا، وفي لرستان 10728 شخصًا.

وفي أذربيجان الشرقية 10383 شخصًا، وفي أذربيجان الغربية 9563 شخصًا، وفي قم 8915 شخصًا، وفي كيلان 8906 أشخاص.

وفي فارس 7502 شخصًا، وفي كلستان 6525 شخصًا، وفي البرز 6393 شخصًا، وفي سيستان وبلوشستان5781 شخصًا، وفي همدان 5733 شخصًا.

وفي كرمان 5689 شخصًا، وفي مركزي 5689 شخصًا، وفي يزد 4542 شخصًا، وفي سمنان 4500 شخصًا، وفي كردستان 4402 شخصًا.

وفي قزوين 2909 أشخاص، وفي هرمزكان 2895 شخصًا، وفي زنجان 2780 شخصًا، وفي إيلام 2626 شخصًا، وفي بوشهر 2594 شخصًا.

واستشهدت المنظمة بما وردت في وكالات أنباء النظام يوم الجمعة 16 أبريل عن تصريحات لمسؤولي الصحة في النظام.

وقال وزير الصحة نمكي: تم حتى الآن تطعيم حوالي 400000 شخص. في معظم المدن، نذهب إلى أكبر عدد من المرضى خلال الذروة الرابعة ويفقد الكثيرون مكابحهم. وفي مدينة همدان، كان هناك سبعة مرضى ليلة العيد، وتم إدخال 1452 مريضا أمس إلى المستشفى.

وتأكيدا لذلك قال رئيس مقر مكافحة كورونا في طهران المدعو زالي: العيادات الخارجية في طهران غير مسبوقة ويخضع واحد من كل مريضين لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل.

وعلى السياق نفسه أعلنت جامعة خوزستان الطبية تغير الوضع في الأهواز وآبادان إلى الأسود.

وأما في اصفهان فقالت جامعة أصفهان الطبية: باستثناء كاشان، تم نقل 2290 مريضًا إلى المستشفى في المحافظة، و 310 مرضى في وحدة العناية المركزة وتوفي 26 مريضًا في الـ 24 ساعة الماضية.

كما أعلنت جامعة كوردستان الطبية: الطاقة الاستيعابية للمستشفيات مشغولة بالكامل بسبب تفشي الفيروس ونواجه أيام صعبة في المستقبل.