فلكية جدة : «قمر رمضان» يقترن بالمريخ اليوم    

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة بأن مراقبو السماء في الوطن العربي يستعدون لرصد اقتران مميز بين القمر و كوكب المريخ مشاهد بالعين المجردة مساء اليوم السبت 17 أبريل 2021 حيث سيفصل بينهما 0.1 درجة فقط وهذه مسافة قريبة ليظهرا سويا في نفس مجال رؤية المناظير او التلسكوبات.

إن وقوع القمر قرب المريخ يقصد به على قبة السماء فقط، فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء ، فالقمر يبعد عنا حوالي 397,577 كيلومتر فقط في حين أن المريخ يبعد 285 مليون كيلومتر .

سيظهر حوالي ربع القمر مضاءً ويبلغ اللمعان الظاهري للمريخ 1.5 لذا ، سيكون القمر أكثر إشراقًا من المريخ، وسيلاحظ أن الكوكب الأحمر أصبح خافتًا الآن ، مقارنة بأكتوبر العام الماضي ، عندما كان في التقابل – أقرب نقطة له من الأرض – ذلك لأن المريخ يبعد الآن ضعف المسافة من الشمس، ومع ذلك ، فإنه لا يزال مرئيًا للعين المجردة وهو الكوكب الوحيد الذي يرصد في سماء المساء هذا الشهر.

هذه فرصة لالتقاط صور للمريخ والقمر بالهاتف الذكي أو الكاميرا الرقمية، والتقاط صور بزاوية واسعة مع الأفق أو الأشجار او صور مكبرة بزاوية ضيقة بواسطة التلسكوب.

إذا تم التقاط صور من مواقع جغرافية مختلفة في جميع أنحاء العالم يمكن إظهار كيف تتغير المواضع الظاهرية النسبية للمريخ والقمر بمرور الوقت وكيف تبدو مختلفة اعتمادًا على خط العرض لموقع المراقبة.