مقتل 3 إرهابيين بينهم مصري في الفلبين

لقي إرهابي مصري مشتبه به ومسلحون إرهابيون فلبينيون حتفهم في تبادل لإطلاق النار مع القوات الحكومية في جنوب الفلبين، حسبما أعلن الجيش اليوم السبت.

كان الجنود ينفذون عملية أمنية فى قرية إجاسان فى بلدة باتيكول بجزيرة جولو، على بعد ألف كيلومتر جنوب مانيلا، عندما اشتبكوا مع مجموعة من المسلحين ليلة الجمعة.

وانتشل الجنود جثث المشتبه به المصري واثنين من أعضاء جماعة أبو سياف الإرهابية بعد القتال، وفقاً لما ذكره الليفتنانت جنرال كورليتو فينلوان جونيور، القائد العسكري الإقليمي.

وكان المصري، الذي عرف باسمه المستعار يوسوب، واحداً من 5 إرهابيين أجانب يُعتقد أنهم ينشطون في جولو، وفقاً للجيش.

وقال فينلوان إنه نجل انتحارية مصرية قتلت في هجوم على مفرزة عسكرية في بلدة إندانان القريبة في سبتمبر 2019.

وتطوع يوسوب ليكون انتحارياً، بينما تم التعرف على أحد أعضاء جماعة أبو سياف المقتولين على أنه صانع القنابل أبو خطاب جند الله، حسبما قال رئيس البلدية الجنرال ويليام جونزاليس، قائد قوة مكافحة الإرهاب.

وقال: “بدونهم ، يكون شن هجوم آخر أقل احتمالاً”.

وتعتبر جماعة أبو سياف أكثر الجماعات الإسلامية المسلحة عنفاً في الفلبين، وقد تم إلقاء اللوم عليها في بعض أسوأ الهجمات الإرهابية في البلاد، فضلاً عن عمليات الخطف البارزة من أجل الحصول على فدية.

وخطف المتشددون عشرات الأجانب للحصول على فدية منذ عام 2000 وقتل بعضهم بينهم رجل ألماني في عام 2017.

وتحالفت الجماعة مع تنظيم داعش المتطرف الذي أعلن مسؤوليته عن عدة تفجيرات في الفلبين.