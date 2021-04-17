كأس ملك إسبانيا: برشلونة وبلباو يسعيان إلى التتويج باللقب

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم، اليوم السبت، صوب ملعب إستاد “لا كارتوخا” في مدينة إشبيلية، لمتابعة نهائي كأس ملك إسبانيا بين أتلتيك بلباو ضد برشلونة، في المباراة التي يسعى خلالها المدير الفني للبرسا، رونالد كومان، إلى التتويج بالبطولة الأولى له مع الفريق الكاتالوني.

تخطى بلباو نظيره ليفانتي في الدور نصف النهائي، بعدما فاز الفريق الباسكي في الوقت الإضافي.

أما نادي برشلونة فحقق ريمونتادا أمام إشبيلية، حيث فاز في العودة 3-0، وانتهت مباراة الذهاب 2-0.

يعود برشلونة مجددا لخوض مباراة نهائي في أحد ملاعب مدينة إشبيلية الثلاثة، بيزخوان، فيامارين، ولا كارتوخا، حيث عانى البارسا من إخفاقات عندما يلعب النهائي.

آخر مباراة نهائي فاز بها برشلونة في المدينة الأندلسية، ترجع إلى 10 مايو عام 1925، عندما انتصر في نهائي البطولة الإسبانية ضد أريناس دي جيتكسو في فيتكوريا، وبعد ذلك لم يعرف طعم الانتصار بكأس في ملاعب إشبيلية.

وفي بيزخوان، خسر برشلونة أمام ستيوا في نهائي كأس أوروبا، 7 مايو 1986، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وحُسمت بركلات الترجيح.

أما في عام 2019، ظهرت بوادر العقدة في فيامارين، حين فاز فالنسيا بكأس الملك 2-1، في 25 مايو ضد برشلونة، رغم الأداء القوي لـ”البلاوغرانا”.

بينما خسر برشلونة على يد بلباو 2-3 في نهائي كأس السوبر، وسيتجدد اللقاء بين نفس الفريقين على نفس الملعب، ولكن بنهائي كأس الملك، حيث سيسعى “البلاوعرانا” للانتقام، وللتخلص من عقدة الـ96 عاماً.

ويتطلع “الأسود” للفوز باللقب وتعويض خسارتهم لنهائي الكأس نسخة الموسم الماضي، قبل أسبوعين أمام ريال سوسييداد 0-1.

وضمت قائمة برشلونة للمباراة 26 لاعباً:

تير شتيعن، دست، بيكيه، أراوخو، بوسكيتس، عريزمان، بيانيتش، برايثوايت، ميسي، ديمبيلي، ريكي بويغ، نيتو، لينجليت، بيدري، ترينكاو، ألبا، ماتيوس فيرنانديز، سيرجي روبرتو، دي يونغ، أنسو فاتي، أومتيتي، جونيور فيربو، إيناكي بينا، إلياكس موريبا، مينغيزا، وتيناس.