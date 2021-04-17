مورغان ستانلي: 911 مليون دولار خسائر الربع الأول بسبب عميل واحد

نشر بنك الاستثمار العالمي مورغان ستانلي، أكبر شركة وساطة في الأسهم في العالم، نتائج الربع الأول والتي أظهرت خسارة ما يقرب من مليار دولار بسبب عميل واحد في قطاع الوساطة الخاص بالبنك.

وقال البنك الاستثماري تعقيباً على بيان الأرباح الجمعة، إنه تعرض لخسارة قدرها 644 مليون دولار من “حدث ائتماني” لهذا العميل، بالإضافة إلى 267 مليون دولار من الخسائر التجارية ذات الصلة.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لـ مورغان ستانلي، جيمس جورمان، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين، أن أركيغوس كابيتال هو العميل المتسبب في هذه الخسائر، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”.

فبينما كان مورغان ستانلي أكبر وسيط رئيسي لشركة أركيغوس Archegos، عانت البنوك الأخرى من خسائر أكبر.

حيث تلقى كريديه سويس خسائر بقيمة 4.7 مليار دولار للتخلص من الرهانات الخاسرة، فضلاً عن إقالات لكبار المديرين في البنك بسبب الانهيار.

فيما قالت نومورا كابيتال إنها قد تواجه خسائر بقيمة ملياري دولار.