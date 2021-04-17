روسيا ترسل 15 سفينة حربية إلى البحر الأسود وسط “توترات شرق أوكرانيا”

وسط تجدد التوترات في شرق أوكرانيا، أرسلت روسيا 15 سفينة حربية إلى البحر الأسود لإجراء مناورة.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء عن البحرية قولها إن السفن مرت عبر مضيق “كيرتش” في شبه جزيرة القرم اليوم السبت.

ولم تذكر في بادئ الأمر المدة الزمنية التي سوف تستغرقها التدريبات.

وكانت الولايات المتحدة قد ألغت في وقت سابق نشر اثنين من السفن الحربية إلى البحر الأسود، في أعقاب شكاوي من روسيا، طبقا لمصادر تركية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة أن مناطق معينة بالبحر في القرم سوف تغلق لشهور بسبب المناورات. ولكنها أضافت أن عمليات الملاحة عبر مضيق كيرتش في شبه جزيرة القرم لن تتأثر بالإغلاق.

إلا أن هناك انتقادات وردت من الاتحاد الأوروبي ومن حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومن داخل أوكرانيا لهذه الخطوة. وتحدث مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أمس عن “تطور مقلق للغاية”.

يزيد القلق الدولي بشأن تصعيد للصراع في شرق أوكرانيا بسبب احتشاد القوات الروسية ليس ببعيد عن الحدود الأوكرانية.

ويسيطر انفصاليون موالون لموسكو منذ سبعة أعوام على أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوهانسك الواقعتين على الحدود الروسية التي تعرف باسم دونباس.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، قتل أكثر من 13 ألف شخص في القتال.

وخطة السلام التي اتفق عليها في 2015 مع وسيط فرنسي ألماني معلقة.

وفي السياق ذاته، قال رئيس العمليات العسكرية الأوكرانية، سيرجي ناييف، إنه لا يتوقع تصعيد جديد.

وقال للتلفزيون الأوكراني مساء أمس الجمعة: “لا نرى أي استعدادات لهجوم هناك”.

وأضاف أن كل الوحدات في معسكرات وفي ميادين الرماية.. وأضاف: “بلغة عسكرية نحن نتحدث عن استعراض للقوة”.

وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة عن مخاوف بشأن حشد القوات الروسية على طول الحدود الأوكرانية خلال محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ودعيا موسكو إلى الانسحاب.