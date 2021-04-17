داخل شحنة برتقال.. القبض على 4 متهمين بمحاولة تهريب 5.2 مليون قرص مخدر

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمدينة عرعر، وهم أربعة متهمين، منهم مواطنان، ومقيم ووافد من الجنسية السورية، وضبط 5,200,000 قرص إمفيتامين مخدر.

وأشار النقيب النجيدي، إلى أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.