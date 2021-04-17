500 ألف طالب يؤدون اختبارات الفصل الثاني في تعليم الرياض.. غدا

يؤدي 538323 طالب وطالبة تابعين للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1442 هـ “عن بُعد”، غداً.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض أحمد الوهيبي أهمية التقيد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنية بأنظمة الاختبارات، ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها، ومنها نظم وإجراءات الاختبارات في التعليم العام ودليل أدوات القياس والتقويم في التعليم الإلكتروني وبروتكولات أداء الاختبارات في المدارس والدليل التفسيري لتقويم الطلاب وتوزيع درجات المواد الدراسية للتعليم عن بُعد.

وأشار الوهيبي إلى أن الفترة الزمنية لاختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية ستبدأ من الساعة 12.30 – 2.30 ظهرًا، على أن تستمر العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات من خلال تخصيص الوقت المتبقي لتقديم حصص لمراجعة المقررات وتعزيز المهارات وتسديد الفاقد التعليمي إن وجد.

وبين الوهيبي أنه ستكون هناك زيارات إشرافية ميدانية لمتابعة سير الاختبارات، مشيدا بالمشرفين والمشرفات وقادة المدارس والهيئات التعليمية والإدارية، والجهود التي بذلك خلال عام دراسي استثنائي ناجح.