“سكني”: استفادة أكثر من 70 ألف أسرة خلال الربع الأول 2021

أعلن برنامج “سكني” عن استفادة 70 ألف أسرة من حلوله وخياراته السكنية المتنوعة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، بينها 49.6 ألف أسرة سكنت منازلها.

وأوضح “سكني” في تقرير له أن إجمالي أعداد شهادات تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر مارس الماضي بلغت 467.75 ألف شهادة.

وأضاف أن خلال الربع الأول 2021 تم توقيع أكثر من 66 ألف عقد تمويلي مدعوم بقيمة بلغت 40 مليار ريال بارتفاع 23% مقارنة بالربع الأول 2020، ليصل إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم منذ بدايته في منتصف 2017 وحتى نهاية الربع الأول 2021 لأكثر من 487 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة.