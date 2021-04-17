“واتساب” يحذر من جديد: تنفيذ سياسات الخصوصية الجديدة الشهر المقبل

أكد تطبيق “واتساب” للمراسلات الفورية، الموعد الجديد الخاص بالموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة التي أعلن عنها في وقت سابق.

وقال “واتساب” في تصريح، إن 15 مايو المقبل سيكون آخر موعد للموافقة على السياسة المعدلة؛ وذلك بعد تأجيل موعد تطبيقها الذي كان مقررًا في 8 فبراير الماضي.

وجدد التطبيق التأكيد على أن المحادثات الخاصة التي يجريها المستخدمون مع أصدقائهم وأفراد عائلاتهم، ستظل محمية بتقنية التشفير التام بين الطرفين.

وحول طبيعة بيانات المستخدمين التي سيقوم بمشاركتها مع شركات مثل “فيسبوك”، أبان “واتساب” أنها ستشمل معلومات تسجيل حسابات المستخدمين كأرقام هواتفهم، وبيانات المعاملات مثل “استخدام أدوات فيسبوك باي”، والتفاعل مع الشركات المقدمة للخدمات، ومعلومات تتعلق بالجهاز المستخدم، إلى جانب عنوان بروتوكول الإنترنت.