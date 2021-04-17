ضبط 3300 كجم لحوماً مجهولة وغير صالحة للاستهلاك في عسير

ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلةً في الفرق الرقابية المسائية موقعاً لتجهيز اللحوم مجهولة المصدر وبطرق عشوائية تفتقر لأدنى مقومات السلامة الصحية والبلدية، إذ تُقدر كمية اللحوم المضبوطة بأكثر من 3300 كجم من اللحوم الحمراء والبيضاء علاوة على ضبط نحو 135 كجم من الخضراوات المتعفنة و50 كجم من الطحين الفاسد.

من جهتها، أكدت أمانة منطقة عسير أن هذه الجهود الرقابية تأتي للتأكد من سلامة الغذاء ونظامية الاشتراطات الصحية والبلدية داخل هذه المنشآت والعاملين بها، حيث تم إتلاف المضبوطات و اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المنشأة.