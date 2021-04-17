تراجع مستمر.. انخفاض الصادرات الإيرانية إلى أوروبا بنسبة 26%

لا تزال تجارة إيران مع الاتحاد الأوروبي تسجل تراجعا مستمرا، بحسب ما أصدره تقرير صدر عن مركز الإحصاء التابع لمجلس أوروبا.

وذكرت إحصاءات المركز التي نشرت اليوم السبت، أن إجمالي صادرات إيران إلى الاتحاد الأوروبي في يناير وفبراير 2021 بلغ حوالي 122 مليون يورو، أي أقل بنسبة 26% عن الفترة نفسها في 2020.

وكانت أوروبا قد استوردت نحو 10 مليارات يورو من إيران في 2017، قبل العقوبات الأمريكية، لكن هذا الرقم انخفض العام الماضي إلى 710 ملايين يورو.

وبحسب الأرقام فإنه في الشهرين الأولين من العام الجاري، صدر الاتحاد الأوروبي 583 مليون يورو إلى إيران، وهو ما يظهر انخفاضا بنسبة 6 % تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر أنه في 2017 كان الاتحاد الأوروبي قد صدر نحو 11 مليار يورو لإيران ، لكن هذا الرقم تراجع العام الماضي إلى 3.75 مليار يورو.

ويذهب نحو ثلث صادرات إيران إلى الاتحاد الأوروبي لألمانيا، حيث تمثل ألمانيا 40 % من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إيران.