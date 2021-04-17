إضراب لمختطفين في أحد السجون الحوثية.. ودعوات لإنقاذهم

دخلت مجموعة من المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي، في العاصمة صنعاء، في إضراب عن الطعام نتيجة سوء المعاملة، والانتهاكات المستمرة في حقهم، بحسب ما كشفه بيان حقوقي، اليوم السبت.

وفي بيان مشترك أعربت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين ومنظمة سام للحقوق والحريات، عن قلقهما البالغ من تصاعد الانتهاكات الممارسة من قبل أفراد ميليشيا الحوثي

وبحسب البيان فقد وجهتا نداء عاجلا لإنقاذ حياة المحتجزين داخل السجن الحربي التابع لسيطرة جماعة الحوثي.

وأكد البيان أنه تم الحصول على معلومات حصرية تفيد بإضراب عدد من المحتجزين داخل السجن بسبب سوء المعاملة وتأخر الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوضح أن الإفادة التي تحصلتا عليها جاء فيها بأن خمسة محتجزين في السجن الحربي بدأوا إضرابا عن الطعام والشراب والأدوية منذ عدة أيام بسبب تأخر الإجراءات القانونية والمماطلة فيها .

ونوّه البيان أن جماعة الحوثي قامت بنقل المضربين عن الطعام لجهة غير محددة إلى هذه اللحظة.

وعن هوية المختطفين قال البيان إن المعتقلين هم : ماهر النهاري، أمجد مشهور، ملهم المقبولي، سعيد خضري وإبراهيم عديني قد تم احتجازهم عام 2015 و لايزالون منذ ذلك الحين رهن الاحتجاز في مخالفة واضحة لقانون الإجراءات الجزائية و نصوص الدستور اليمني.

كما تم الإشارة أيضا إلى وجود مئات المحتجزين داخل السجن الحربي وهو أحد أقسام ما يعرف بقصر غمدان، بينهم أطفال وكبار سن، موزعين على خمسة عنابر كل عنبر منها مقسم إلى عدة عنابر، إضافة إلى عدد من الزنازين الانفرادية، التي لا تصلح غرفه للاستخدام الآدمي، فهي سيئة ومظلمة وجدرانها متشققة، وأسلاكها الكهربائية مكشوفة تهدد حياة السجناء.