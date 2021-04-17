دولة عربية تعلن غلق المدارس لمواجهة كورونا

قررت الحكومة التونسية غلق المدارس حتى 30 أبريل لإبطاء التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة حسناء بن سليمان، اليوم السبت إنه تقرر حظر استخدام المركبات انطلاقا من الساعة السابعة مساء للحد من حركة المواطنين.

وأضافت أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم غد الأحد 18 أبريل.

يأتي هذا بالتزامن مع ما أعلنته وزارة الصحة التونسية، أمس الجمعة، عن تسجيل 86 وفاة و2401 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 281777 والوفيات إلى 9639 حالة.

يذكر أن تونس تشهد انتشارا متزايدا لفيروس كورونا المستجد، فيما ترجع السلطات ذلك لتفشي السلالة البريطانية شديدة العدوى.