طيران التحالف والجيش الوطني يوجهان ضربة موجعة لمليشيا الحوثي بجبهة المشجح

تكبّدت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم السبت، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب .

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري أن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح إلا أن أبطال الجيش والمقاومة كانوا لها بالمرصاد.

وأوقعت نيران الجيش الوطني خسائر بجميع العناصر بين قتيل وجريح.

وأضاف المصدر العسكري أن مدفعية الجيش الوطني أخمدت مرابض مدفعية العدو في الجبهة ذاتها، واستهدفت مواقع متفرقة للمليشيا وألحقت بها خسائر في الأرواح والآليات.

بينما دمر طيران التحالف عربة مدرعة وتعزيزات معادية كانت في طريقها إلى الجبهة، إضافة إلى أنه استهدف بغارات أخرى تجمعات للمليشيا في مواقع متفرقة، وأسفرت جميعها عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثي.